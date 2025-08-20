По словам главы российского МИДа, всерьез обсуждать вопрос безопасности Украины без РФ - это утопия.

В российском Министерстве иностранных дел (МИД) считают, что обсуждение гарантий безопасности для Украины без участия РФ невозможно. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Сергей Лавров, которого цитируют российские медиа.

По его словам, Москва согласна на предоставление Украине гарантий безопасности от Китая, США, Великобритании и Франции на равной основе. Также он подчеркнул, что без участия России "это путь в никуда".

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопрос обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия, это путь в никуда", - сказал Лавров.

Он отметил, что, по мнению Москвы, в вопросе гарантий безопасности для Украины "нужно ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году".

Кроме того, российский министр заявил о якобы "неэтичных попытках" Европы изменить позицию США и добавил, что со стороны европейских лидеров РФ "не услышала конструктива на встрече в Белом доме".

Гарантии безопасности для Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, США и НАТО уже разрабатывают гарантии безопасности для Украины на случай окончания войны. Толчком к этому стало обещание президента США Дональда Трампа помочь Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США.

При этом Трамп отверг отправку войск США в Украину, но предположил, что США могут оказать воздушную поддержку. Как писало Sky News, эта поддержка может иметь разные формы, в том числе предоставление систем противоракетной обороны или истребителей, обеспечивающих соблюдение бесполетной зоны. Однако четко непонятно, какую роль будут играть США в мирном соглашении.

В Британии заявили, что в рамках предоставления гарантий безопасности готовы предоставить свои войска в Украину для защиты неба и портов, для помощи в логистической поддержке и обучении, но не будут отправлять их близко к границе с РФ.

