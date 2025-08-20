Только 1% гениев найдут слово 'Аляска' за 11 секунд: сверхсложная головоломка

Среди хаотично расположенных букв вам нужно найти слово "Аляска".

В сегодняшней увлекательной головоломке предлагаем в сетке хаотично расположенных букв найти слово "Аляска". Чтобы справиться с задачей, нужно сопоставлять буквы по горизонтали или вертикали.

Решая такие головоломки, вы можете обогатить свой словарный запас, улучшить концентрацию и навыки распознавания образов. Кроме того, это отличное упражнение для глаз и мозга. Оно, в частности, помогает поддерживать остроту зрения.

На картинке ниже вы видите сетку букв, заполненную набором случайных букв. Среди них скрыто слово "Аляска". Ваша задача - найти его за 11 секунд.

Сосредоточьтесь и не волнуйтесь. Время пошло!

Время вышло. Вы смогли найти скрытое слово за отведенное время? Поздравляем, если да. Значит, у вас острое зрение и блестящий мозг. Если вы не успели выполнить задание - можете вернуться к нему еще раз. Ответ - ниже.

