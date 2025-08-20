Сейчас Украине важно изменить последовательность действий по переговорам, которые требует Путин, отметил Вениславский.

Закончить войну в Украине без прямой встречи президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Путиным - невозможно. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Федор Вениславский - народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Он также отметил, что присутствие европейских лидеров во время встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне свидетельствует, что представители Европы должны принять участие в будущих переговорах с РФ.

Также Вениславский объяснил изменение позиции украинской власти относительно возможных прямых переговоров между Украиной и РФ.

"Мы также с вами реалисты и видим, как меняется международная реакция на войну. И как наши партнеры понимают, что необходимо остановить убийства. Поэтому здесь должна быть оценка тех приоритетов, которые на данном политическом этапе развития войны являются наиболее уместными... Эта встреча неизбежна, как бы мы ни оценивали преступность и теоретичность режима РФ", - сказал Вениславский.

Кроме того, нардеп объяснил, почему Украине не надо отменять решение Зеленского на запрет прямых переговоров между Украиной и РФ:

"Думаю, что отменять указ будет неправильно. В этом случае он президент и действует в соответствии с Конституцией Украины... Поэтому указ президента, даже если он имел эмоционально-психологическую окраску на тот момент - я думаю, это не является препятствием для встречи между президентом Украины и Путиным".

Также нардеп сказал, что Россия меняет свою риторику. Поскольку Путин неоднократно заявлял, что не может встречаться с Зеленским, который якобы является "нелегитимным". Но сейчас они от нее отошли.

"Я убежден, что встреча будет не в Москве. А на территории какого-то нейтрального государства, которое не поддерживает РФ в ее войне. Встреча будет. Но где она будет - это определится в ближайшее время... Я думаю, она состоится в очень краткосрочной перспективе. Я убежден, она состоится до конца месяца", - подчеркнул Вениславский.

Также нардеп рассказал, с какой позицией Украина планирует ехать на переговоры с РФ. По его словам, одним из ключевых аспектов будет изменение последовательности тех действий, которые предлагает Путин.

"Путин предлагает сразу переходить к подготовке мирного соглашения, без режима прекращения огня. Очень сложно вести переговоры, пока идут активные боевые действия. Это создает дополнительные проблемы по формулировке тех позиций, которые должны быть закреплены в этом соглашении... Я думаю, что ключевое то, о чем уже было озвучено - никаких территориальных уступок украинских войск со своих территорий быть не может. И это ключевое для нас. Поэтому речь может идти о сохранении текущей линии боевых действий как определенной линии разграничения", - объяснил Вениславский.

Нардеп отметил, что после отвода войск от линии боестолкновения стороны уже смогут обсудить статус территорий, а также другие требования, которые ставит Путин.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Между тем CNN отмечает, что российский диктатор не готов к встрече с Зеленским - ни сейчас, ни в будущем. Поскольку, отмечает издание, такая встреча означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

Также Трамп заявлял, что Зеленский во время переговоров с Путиным "должен проявить гибкость". Он надеется, что президент РФ "будет вести себя хорошо", иначе "ситуация будет сложной". В то же время президент США подчеркнул, что Украине не стоит надеяться на возвращение Крыма, поскольку это "невозможно".

