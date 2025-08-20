Несмотря на дипломатические разговоры, в Донецкой области продолжаются бои, а солдаты готовятся к новым российским наступлениям.

Пока президент Украины Владимир Зеленский посещает Белый дом, а Дональд Трамп обещает Украине "очень хорошую защиту", украинские солдаты на передовой относятся к подобным заявлениям с иронией и скепсисом, пишет The Guardian.

"От кого?" - смеется один из бойцов 150-го разведывательно-ударного батальона, когда слышит о поддержке США.

Пока политики говорят о возможных переговорах, на фронте бои не стихают. В ночном небе над Донецкой областью взлетают украинские бомбардировочные дроны, а вблизи Доброполья россияне совершили более 60 обстрелов только за сутки.

"Самое опасное время - после запуска", - объясняет один из операторов дронов, готовя летательный аппарат к удару.

Командир батальона Денис Брижатый отмечает, что уступки России могут иметь катастрофические последствия:

"Потеря Донецкой области, района, который сильно укреплен против России, просто откроет новые направления для дальнейшего продвижения - Харьков, Днепропетровск, Запорожье. Это будет огромная и ужасная потеря позиций".

150-й батальон активно использует немецкие "Vector" и украинские дроны-бомбардировщики Airplast. Для них военные даже печатают корпуса боеприпасов на 3D-принтерах.

"Война кардинально меняется; нам нужно быть более бдительными и адаптироваться еще быстрее", - говорит руководитель команды дронов Кирилл.

"После всех жертв"

Военные скептически относятся к дипломатическим сценариям. Боец с позывным "Оптимус" говорит прямо:

"Какой смысл отдавать Донецкую область России? После всех жертв, которые мы понесли, людей, которых мы потеряли? Если бы мы собирались это сделать, мы могли бы сделать это в самом начале войны".

Другой боец "Пума" напоминает, что даже при новейших технологиях война остается смертельно опасной: "Мой коллега погиб, когда граната отскочила от дерева. Это реальность".

Территориальные уступки - главные новости

Как сообщал УНИАН, российский правитель Путин требует, чтобы Украина отдала России всю Донецкую и Луганскую области в рамках мирного соглашения.

Во время телефонного звонка президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что вопрос территориальных требований должны обсуждаться непосредственно с украинским президентом Владимиром Зеленским.

