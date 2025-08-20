Отмечается, что среднемесячные объемы с января по июль примерно на 28% ниже, чем за весь 2024 год.

В июле объемы поставок редкоземельных магнитов из Китая в США выросли на 76% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее Пекин согласился нормализовать экспорт в рамках торгового перемирия с Вашингтоном.

Издание Bloomberg пишет, что Китай отправила в США 619 тонн редкоземельных постоянных магнитов, по сравнению с минимумом в 46 тонн в мае. Редкоземельные магниты используются во всем - от автомобилей до посудомоечных машин и истребителей, и оказались самым мощным оружием Пекина в торговой войне с Вашингтоном.

Тем не менее, общий объем поставок в США в этом году отстает из-за ранее произошедшего глубокого спада. Среднемесячные объемы с января по июль примерно на 28% ниже, чем за весь 2024 год.

Видео дня

Поставки магнитов большинству других крупных покупателей также восстановились. Поставки в Японию выросли на 76%, в Германию - на 46%, а в Индию - на 143%.

Проблема редкоземельных металлов вызвала разногласия между Индией и Китаем на фоне более широкого потепления отношений. Пекин заверил Индию в поставках, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель в Дели.

"Война" за редкоземельные металлы - последние новости

Китай ранее приостанавливл поставки редкоземельных металлов западным оборонным компаниям. В материале WSJ отмечалось, что очень много деталей для оружия содержат минералы, которые поставляет только Пекин.

При этом немецкие производители жаловались на дефицит редкоземельных металлов и проблемы с поставками.

12 августа президент США Дональд Трамп продлил перемирие в торговой войне с Китаем еще на 90 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: