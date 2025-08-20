В главной стране-производителе, Индии, цены уже выросли втрое менее чем за два года.

Обычное кокосовое масло постепенно становится премиальным товаром. Цены на него в Азии стремительно растут из-за слабого предложения и бум спроса, сообщает Reuters.

Крупнейшим как производителем, так и потребителем кокосового масла, естественно, является Индия. Стоимость продукта здесь достигла заоблачных 4840 долларов за тонну, в то время как по всему миру это почти 3000 долларов - что тоже является историческим рекордом.

Стремительный рост цен начался во второй половине 2024 года. Ключевыми факторами стали перебои в производстве по всему азиатскому региону, вызванные сезонами с меньшим количеством осадков, длительной жарой и большим количеством вредителей и болезней.

Производители прогнозируют на вторую половину этого года коридор цен в пределах от 2500 до 2700 долл. за тонну. К примеру, всего два года назад, в 2023, этот показатель составлял около 1000 долл.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что кокосовое масло - популярная составляющая у производителей шампуней и средств для ухода за кожей из-за высокого содержания лауриновой кислоты. Эти товары тоже могут подорожать.

По данным Министерства сельского хозяйства США, мировое производство кокосового масла в 2024-2025 годах составило 3,67 млн тонн, оставаясь почти неизменным на протяжении последних 30 лет.

При этом погодные условия в азиатском регионе все чаще колеблются от жарких засушливых периодов до внезапных сильных дождей. Эти крайности негативно влияют на производство кокосового масла.

Цены на пальмовое масло, которое тоже производится преимущественно в Азии, также выросли, поднявшись на 30% в этом году. Но если раньше разница в ценах на кокосовое и пальмовое масло премиум сегмента колебалась в пределах 100-200 долл., то сейчас она достигает рекордных 1000 долл.

Аналитики предупреждают, что еще больший рост мировых цен на кокосовое масло может спровоцировать подорожание альтернативных продуктов, включая пальмовое масло для промышленности и пальмовое, соевое и подсолнечное масла для домохозяйств.

Фермеры в Индии уже расширили посевы, однако урожай с новых плантаций появляется только через четыре-пять лет, поэтому перспективы быстрого снижения цен сомнительны.

Цен на продукты - прогноз на ближайшее время

Как ранее сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, в мире стремительно дорожают некоторые продукты питания. В частности, цены на мясо в июле обновили исторический максимум. Существенно выросли и цены на растительное масло, достигнув трехлетнего максимума.

В Украине в частности дорожает подсолнечное масло. Этот факт связывают с сокращением урожая из-за засухи.

