Бывшая девушка актера назвала его "тираном, абьюзером, манипулятором, нарциссом, зависимым от алкоголя и наркотических веществ человеком".

Национальная полиция Киева открыла уголовное производство по факту обвинений известного украинского актера Константина Темляка в домашнем насилии. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на ответ и.о. заместителя начальника отдела расследования преступлений против жизни и здоровья Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрия Петровского.

Бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева ранее заявила, что он применял к ней насилие. Кроме того, его обвинили в переписке интимного характера с несовершеннолетней.

В полиции уточнили, что производство открыто по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины ("Домашнее насилие"). Сейчас следствие проверяет и возможные другие правонарушения.

"Проводится досудебное расследование", - сообщил Петровский.

Статья предусматривает наказание от общественных работ до 240 часов и пробационного надзора до пяти лет, до ограничения свободы на такой же срок или заключения до двух лет.

Константин Темляк - что важно знать о скандале

Напомним, как писал УНИАН Анастасия Соловьева обвинила Константина Темляка в домашнем насилии. Она назвала актера "тираном, абьюзером, манипулятором, нарциссом, зависимым от алкоголя и наркотических веществ человеком".

Сам Темляк отреагировал на обвинения, отметив, что Анастасия говорит правду, и что в тот период жизни он действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Позже Украинская Киноакадемия осудила действия актера Константина Темляка и предложила публично обсудить скандал, чтобы выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи.

