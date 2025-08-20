Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 20 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 48,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 августа, также остался неизменым - 48,54 гривни.

Нацбанк установил на 20 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,32 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки - до 41,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.

