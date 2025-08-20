Аналитики не верят в скорое завершение российско-украинской войны.

Цены на нефть 20 августа выросли на фоне снижения запасов "черного золота" и бензина в США, сообщает Reuters.

По состоянию на 9:34 по Киевскому времени, фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 57 центов, до 62,34 доллара за баррель. Европейский нефтяной эталон Brent подорожал на 53 цента, до 66,32 доллара за баррель.

По данным источников Reuters, запасы сырой нефти в США за период с 9 по 15 августа упали на 2,42 миллиона баррелей. Запасы бензина за аналогичный период сократились на 956 000 баррелей. В то же время, запасы дистиллятов в отчетном периоде выросли на 535 000 баррелей.

Участники рынка также ожидают следующие шаги в переговорах о прекращении российско-украинской войны. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может предоставить воздушную поддержку в рамках соглашения о прекращении российской войны против Украины, американский лидер также признал, что Владимир Путин, возможно, не захочет заключать соглашение.

"Вероятность быстрого решения конфликта с Россией (российско-украинской войны, - УНИАН) сейчас кажется маловероятной", - отметил старший стратег по сырьевым товарам в ANZ Дэниел Хайнс, в своей записке.

Цены на нефть и переговоры по завершению войны в Украине

19 августа цены на нефть снизились на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможных трехсторонних переговорах с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

20 августа Трамп заявил, что работа над организацией двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжается. Вместе с тем, американские СМИ считают, что Путин не готов к встрече с Зеленским.

