По мнению Либановой, разрешение на выезд может впоследствии иметь негативные последствия.

Намерение украинских властей разрешить мужскому населению в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения является позитивным сигналом, однако оно может иметь негативные последствия, считает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Об этом она сказала в интервью Телеграфу.

"Теоретически это может быть, поскольку мобилизация с 25 лет и вроде как можно разрешить [выезд за границу до 22 лет]. Но возникает вопрос: вернутся ли эти люди?" - рассуждает социолог.

Она отметила, что хоть мы и "не хотим, чтобы наши ребята шли на фронт, но это надо, иначе ничего не будет".

"Начинают приводить пример Израиля... Послушайте, люди добрые, ну там та же проблема, что и у нас. Поговорите с теми, кто там бывает", - высказалась Либанова.

По ее словам, она является категорической противницей того, чтобы снижать мобилизационный возраст, мол, это "по демографическим соображениям нельзя делать".

"Но здесь... Я боюсь... [что не все вернутся]", - подчеркнула демограф.

Говоря о родителях, которые вывозят своих 17-летних детей за границу из-за опасений снижения мобилизационного возраста, она сказала, что сейчас ее больше беспокоят 22-летние, которым власть предлагает дать послабления в выезде за границу.

"Действительно, опасения должны быть связаны с другим: война не закончится через два года, а ребятам уже будет 25", - добавила эксперт.

Выезд за границу мужчин до 22 лет: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Он, в частности, рассказал, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать такую возможность. Президент выразил мнение, что это "позитивная правильная история", которая "поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в Украине, прежде всего в Украине, реализоваться в учебе".

18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что до конца недели Кабинет Министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. "Это будет постановление Кабмина. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина", - подчеркнула она.

Forbes Ukraine писало, что это должны быть аналогичные условия, которые сейчас действуют для пересечения границы лиц до 18 лет. Источник издания в Офисе президента выражал уверенность, что рисков в таком решении нет, мол, новые правила не вызовут отток людей за границу.

