Индия впервые с начала полномасштабной войны закупила больше масла в Украине, чем в РФ.

Экспорт украинского подсолнечного масла в Индию рос три месяца подряд и по состоянию на июль превзошел объемы закупленного в России. Об этом сообщает АПК-Информ.

В общем Индия импортировала 200 тысяч тонн подсолнечного масла. Из них доля масла украинского производства составила 78 тыс. тонн (39%), российского - 49 тыс. тонн (25%). Причем по сравнению с июнем Украина нарастила объемы экспорта на +57%.

В последние несколько сезонов первое место в Индии уверенно занимало масло российского производства. Украина имела весомую долю, которая варьировалась от 13% до 34% рынка. Несмотря на излом тенденции, украинские производители пока не вышли на объемы поставок до начала полномасштабного вторжения. Однако можно констатировать стабильную положительную динамику.

Видео дня

Так, аналитик АПК-Информ Светлана Киричок отмечает, что Индия постепенно возвращает себе статус ключевого рынка сбыта украинского подсолнечного масла. За сентябрь-июль 2024/25 маркетингового года она закупила 767 тыс. тонн продукта, что на 55% больше показателей предыдущего сезона.

"После блокирования основного морского пути экспорта вследствие войны значительная часть украинской продукции экспортировалась через Европу, в том числе и подсолнечное масло, которое из-за технических моментов отгружалось как румынское или болгарское", - обращает внимание на нюансы Киричок.

Цены на масло в Украине - последние новости

Из-за засухи, которая повлияла на урожай, подсолнечное масло дорожает в Украине. Другой причиной называют дефицит предложения производителей, ведь заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс.

В то же время кокосовое масло может стать роскошью для украинцев. Оно сильно подорожало за последний год в традиционных странах-производителях, а это как раз Индия и Юго-Восточная Азия. Это может сказаться на многих товарах, в том числе даже и на цене на шампунь с маслом для волос и средствах для кожи.

Вас также могут заинтересовать новости: