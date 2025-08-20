Премьер-министр Польши призвал найти другое место для встречи.

Премьер-министр Польши Дональд Туск против проведения переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в столице Венгрии Будапеште. Свою позицию он объяснил в сети Х.

Политик напомнил, что в 1994 году именно в Будапеште был подписан меморандум, согласно которому Украина якобы получила гарантии территориальной целостности от крупных стран, в том числе и от России.

"Будапешт? Не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште", - отметил польский премьер.

Туск предположил, что он "суеверен", но посоветовал на этот раз "попробовать найти другое место".

Что известно о месте вероятной встречи Зеленского и Путина

Как сообщал ранее УНИАН, переговоры Зеленского и Путина могут состояться в Венгрии. Такую версию озвучило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встречу могут организовать в Женеве, мол, для этого нужна нейтральная страна.

Также Беларусь предложила устроить встречу Зеленского и Путина. Как заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, "Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается", но, мол, если это нужно для мира в "братской республике", то там "готовы организовать любую встречу".

По данным Sky News, среди мест проведения переговоров рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха. Женеву (Швейцария) считают лучшим вариантом, но Рим (или Ватикан) не нравятся россиянам, а Будапешт - украинцам.

