Одно из животных удалось поймать в объектив, когда оно "пряталось" в кустарниках. Специалисты рассказали, почему это явление их особенно порадовало.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи заметили маленьких кабанчиков.

Как отметили ученые, это действительно хорошее явление, поскольку из-за тяжелой болезни численность популяции в заповедной зоне очень сократилась.

"После вспышки африканской чумы свиней в 2014-2015 годах численность дикого кабана в Чернобыльском заповеднике резко упала и до сих пор остается критически низкой. Однако есть надежда: последние наблюдения показывают удовлетворительное состояние отдельных животных и появление молодняка", - говорится в сообщении.

Видео дня

Специалисты обнародовали фото, на которых можно увидеть нескольких диких кабанов. Одно животное удалось поймать в объектив, когда оно "пряталось" в кустарниках. Другой молодой кабанчик попал в кадр перебегая дорогу - "дикарь" куда-то дрыгнул, очевидно, услышав людей.

Новости о Чернобыльском заповеднике

Ранее в Чернобыльском заповеднике заметили редкую птицу - змееяда. Эти хищники охотятся и перемещаются по своим охотничьим территориям, и время от времени отдыхают на линиях электропередачи, которые служат им обзорными точками. Один из таких птиц заметили возле села Диброва.

Также говорилось, что птенцы уже начинают покидать гнезда и учатся летать. В сентябре-октябре большинство "малышей" отправится в первую в жизни миграцию - на зимовку в Африку.

