Ночью 20 августа на востоке Польши на кукурузном поле упал неизвестный предмет, который вызвал взрыв. После взрыва осталась воронка, также поблизости повылетали окна.

Как сообщает Newsweek, инцидент произошел в селе Осины Луковского повета. Его уже расследуют полиция и военные. Отмечается, пострадавших людей в результате взрыва нет.

В польской полиции рассказали, что в поле были найдены металлические и пластиковые фрагменты неизвестного объекта. Старший сержант полиции Марцин Йозвик говорит, что обугленные остатки были разбросаны по всей территории.

Кроме того, местный телеканал Łuków.TV сообщил, что на месте происшествия был обнаружен объект, похожий на пропеллер. Телевидение также показало запись с камер наблюдения, на которой видно яркую вспышку в ночном небе, а затем громкий взрыв.

"Меня разбудил мощный взрыв, от которого зазвенели стекла. Я выглянул на улицу, но ничего не увидел. Только утром заметил огни полицейских машин", - рассказал один из местных жителей.

Ситуацию прокомментировали и в оперативном командовании Вооруженных сил Польши. Там, в частности, заявили, что не было зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси.

"Информация об обнаружении объекта, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, была передана в Центр воздушных операций - Командование воздушного компонента. На месте происшествия работают соответствующие службы, в частности солдаты Военной полиции, которые проводят детальный анализ объекта. Для расследования района задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы", - говорится в комментарии военных.

Также в командовании заверили, что "польская система противовоздушной обороны осуществляет круглосуточное наблюдение за польским воздушным пространством, оставаясь в постоянной готовности для обеспечения его безопасности".

Российские атаки по Украине ночью 20 августа

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на среду Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В частности, воздушная тревога из-за вражеского "Шахеда" была объявлена и во Львовской и Волынской областях, граничащих с Польшей.

Как стало известно, российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по городу Ахтырка Сумской области, где пострадали более 10 человек, из которых двое детей. Также десятки "шахедов" атаковали Измаильский район Одесской области, где поражены гражданские объекты и ранен мужчина. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что противовоздушной обороной было сбито/подавлено баллистическую ракету "Искандер-М" и 62 вражеских дрона, зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных БпЛА на 20 локациях.

