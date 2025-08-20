По словам экспертов, концерн "Калашников" в очередной раз пытается продать российским военным старые наработки под видом инноваций.

Конструкторы из РФ начали заявлять о том, что разработали модификацию противотанковой управляемой ракеты "Вихрь", чтобы бороться с крупными беспилотниками. Как пишет Defense Express, несмотря на то, что это звучит опасно, похожий функционал присутствовал у этой ракеты еще более 35 лет назад.

Недавно глава концерна "Калашников" Алан Лушников заявил российским СМИ, что работу по разработке уже провели, поэтому необходимо провести ее летные испытания. Затем ракету готовы пустить в серийное производство.

Эксперты напомнили, что ПТРК "Вихрь" имеет полуактивное наведение с помощью лазера и используется с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52. Несмотря на недостатки, а именно потребность зависать и дальность в 10 км, она показала себя эффективно в поражении техники ВСУ.

"В целом по эффективности такого средства, то напомним, что ВСУ и уже даже военные США используют 70-мм ракеты APKWS для борьбы с беспилотниками. Однако их запуск там осуществлялся с земли и самолетов соответственно, а не с вертолетов. Что касается самого улучшения, то оригинально после принятия на вооружение в 1985 году "Вихрь" демонстрировалась с тремя взрывателями. Речь идет о комбинированном, контактном и неконтактном", - отметили в Defense Express.

Если говорить о последнем взрывателе, который подходит для противодействия беспилотникам, то он был предназначен для повышения эффективности применения ракеты воздушных целей. В России говорят, что радиус срабатывания составлял до 5 метров.

"То есть концерн "Калашников" в очередной раз пытается продать российским военным старые наработки под видом инноваций. Конечно, возможно обновленный вариант получил лучшую элементную базу и стал надежнее, но принципиально нового скорее всего ничего не предлагается. Получается, что перед нами очередная история с коррупцией в ОПК РФ, который "впаривает" разработки 30-летней давности без особого развития", - подытожили в материале.

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал о проблемах с производством Х-59 у россиян. Как стало известно, РФ не может выполнить государственный оборонный заказ, так как у врага нехватка комплектующих для производства ракет Х-59.

"Во-первых, они вынуждены менять двигатели на этих ракетах. Они берут двигатели из старых ракет, потому что новые двигатели требуют более качественных компонентов. Поэтому они меняют двигатели на этих ракетах на более старые модификации. Конечно, это влияет, как на дальность ракет, так и на скорость этих ракет. Кроме того, там один из важнейших и самых дорогих компонентов - это головка самонаведения", - подчеркнул Романенко.

Также Reuters сообщал, что Россия, похоже, готовится к испытанию ракеты с ядерным зарядом. Речь идет о ракете 9М730 "Буревестник". По словам экспертов, на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море фиксируется высокая активность.

"Мы видим всю активность на испытательном полигоне - это и огромные объемы поставок для поддержки операций, и перемещение в месте, где они фактически запускают ракету", - рассказал Джеффри Льюис из калифорнийского Института международных исследований.

