Благодаря всего одной настройке ваш Android или iPhone знает, где вы находитесь.

Эксперты рассказали про функции смартфонов, которые тайно следят за вами, и как при желании можно взять их под контроль. Однако, на самом деле, большинство этих функций безвредны и даже полезны.

Как сообщает Kim Komando маленька иконка GPS, которая появляется, когда приложение использует геолокацию, - лишь верхушка айсберга. На самом деле телефон может собирать данные о вашем местоположении через сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и фоновые пинги, а в сам смартфон вшиты функции, которые буквально следят за тем, какие места вы посещали.

Significant Locations на iPhone

Significant Locations на iPhone ведёт подробный журнал мест, которые вы часто посещаете, чтобы Apple могла подстраивать карты под ваши маршруты, давать точные подсказки о времени в пути, улучшать рекомендации Siri и уведомления, а также помогать напоминаниям, основанным на местоположении. Всё хранится только на устройстве, шифруется и не передаётся третьим лицам.

Чтобы отключить:

Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации Системные службы > Значимые места

Введите Face ID или пароль

Просмотрите историю и нажмите "Очистить историю"

Для полного отключения переведите тумблер в положение "Выкл"

Timeline в Google Maps (Android)

Timeline в Google Maps на Android делает примерно то же самое: сохраняет ваши перемещения, чтобы показывать маршруты, подсказывать время в пути, давать персонализированные рекомендации и анализировать привычки передвижения для улучшения работы сервисов Google. Эти данные привязаны к аккаунту Google, поэтому остаются даже при смене устройства, если Timeline не отключён.

Чтобы отключить:

Откройте Google Maps > Профиль > Ваша хронология

Три точки > Настройки местоположения и конфиденциальности

Отключите Timeline, если не хотите, чтобы история записывалась

При желании удалите все данные хронологии

Разрешения приложений

Это отдельная технология, которая позволяет точно контролировать, когда программы могут видеть ваше местоположение. Это экономит батарею и повышает приватность, а при "только при использовании" приложения получают доступ к данным только в момент активного пользования.

Как управлять разрешениями:

iPhone: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации

Android: Настройки > Локация > Разрешения приложений

Меняем "Всегда" на "Только при использовании" или "Запретить"

Все эти функции помогают смартфону быть полезным и удобным, но при желании вы можете ограничить их работу, сохранив при этом полезные возможности.

