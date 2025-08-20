Названы мировые лидеры автомобилестроения: на каком месте Россия (инфографика)

Рост производства автомобилей в РФ в 2024 году составил 35%.

В прошлом году в мире произвели более 92 миллионов авто. Лидерами автомобильного производства стали Китай, США и Япония. Соответствующие данные были представлены специалистами Visual Capitalist.

Для создания инфографики были использованы данные Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA), которая координирует взаимодействие между производителями и международными автосалонами.

Как можно видеть, Китай в прошлом году произвел более 31 млн авто, что больше, чем у США и Японии вместе взятых. Это связано с высоким внутренним спросом в Китае, быстрым внедрением электромобилей и растущей экспортной сетью страны. Отметим также, что в США и Японии в прошлом году наблюдалось падение производства по сравнению с 2023-м (-12% и -9% соответственно).

Развивающиеся рынки превращаются в одни из основных центров производства авто. Например, Мексика стала крупной производственной базой для таких брендов как BMW. Рост этих рынков обусловлен повышением уровня доходов, региональными торговыми соглашениями и перемещением цепочек поставок из регионов с более высокими затратами.

Рост автомобильного производства в России в 2024 году составил 35% - это один из рекордных показателей. Благодаря этому РФ оказалась на 16-м месте по количеству изготовленных автомобилей.

Дело в том, что выход западных автопроизводителей создал в стране дефицит, который заполняется российскими и китайскими брендами. Среди лидеров российского рынка - LADA, Chery, Haval и Geely.

Несмотря на номинально высокие показатели, российская автомобильная промышленность находится далеко не в лучшем состоянии, что связано в том числе с санкциями Запада.

Недавно в России остановился автозавод BNM в Брянске, который должен был производить копии китайских фургонов. Причиной остановки стало то, что за семь месяцев года продажи новых легких коммерческих автомобилей в РФ сократились более чем на 17%.

Также сообщилось, что до конца года в России могут закрыть до 20% автомобильных салонов.

