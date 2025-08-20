Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Львовская и Киевская области, а также город Киев.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 7 тысяч автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщают специалисты профильного портала "УкрАвтопром".

В последние годы украинские водители все чаще отдают предпочтение электрическим авто, тогда как, например, популярность дизельных автомобилей стремительно падает. Впрочем, рост популярности электромобилей является достаточно неравномерным и зависит от многих факторов, которые характерны для того или иного региона.

Больше всего регистраций электромобилей в июле наблюдали в:

Львовской области - 970 единиц (88% подержанные);

городе Киеве - 884 (62% бывшие в употреблении);

Киевской области - 673 (68% бывшие в употреблении);

Днепропетровской области - 584 (68% бывшие в употреблении);

Одесской области - 400 (69% бывшие в употреблении).

Если говорить о новых авто, то наиболее популярным электрокаром на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал китайский BYD Song Plus. Жители Днепропетровской области чаще отдавали предпочтение Honda eNS1.

Если анализировать ввозимые из-за рубежа подержанные авто, то в Киеве, а также Киевской, Львовской и Днепропетровской областях самой популярной моделью оказалась Tesla Model Y. В Одесской области наибольшим спросом пользовался Nissan LEAF.

Какой электромобиль выбрать - советы специалистов

Сегодня на рынке представлено очень много моделей электрических авто, так что сделать правильный выбор бывает довольно трудно (не все модели одинаково надежны и экономичны).

Помочь водителям решили специалисты What Car?, которые определили десятку самых надежных электрокаров с пробегом. Специалисты советуют обратить внимание, в первую очередь, на MINI Electric, Nissan Leaf и BMW i4. Также в десятку попала супер-популярная Tesla Model 3.

Напомним также, что недавно было названо десять электромобилей, которые имеют наибольший запас хода. На первое место специалисты поставили Mercedes-Benz CLA.

