Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 августа, вырос на 3 копейки - до 41,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,42 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,45 грн/евро, а курс продажи - 48,25 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 20 августа, составляет 113 664 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 704 530 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 20 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 10 копеек.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,32 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.