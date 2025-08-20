Британские журналисты увидели большое количество автомобилей Porsche, которые так и не поступили в производство.

В окрестностях немецкого Штутгарта находится целая "сокровищница" автомобилей Porsche. В эту коллекцию входят уникальные прототипы и концепт-кары, которые были созданы в единственном или всего в нескольких экземплярах.

Журналисты британского издания Autocar смогли побывать в этом месте. Они рассказали, какие самые необычные автомобили им удалось увидеть.

Знакомый незнакомец

Одним из самых необычных автомобилей, который журналисты обнаружили в секретной колекции Porsche является Type 60. Это прототип Volkswagen Käfer (Beetle), который автомобилисты прозвали "жуком".

Видео дня

Первые тестовые автомобили были созданы еще в 1936 году, а в 1938 году были изготовлены первые предсерийные прототипы. Позже Porsche Type 60 превратился уже в известный многим людям Volkswagen Käfer.

"Предок" Porsche Cayenne

Многие автомобилисты считают, что Porsche Cayenne является первой моделью бренда, которая была ориентирована на поездки по бездорожью. Тем не менее еще в 1950-х Porsche создала свой первый полноприводный автомобиль.

В 1955 году западногерманская армия обратилась к автопроизводителям с просьбой представить предложения по созданию недорогого и эффективного полноприводного автомобиля по типу Willys Jeep, как у американских военных. Porsche 597 Jagdwagen стал одним из кандидатов.

Это был автомобиль с простой, но надежной конструкцией, а также с двигателем от спорткара Porsche 356, установленным за задней осью. Несмотря на то, что Porsche 597 Jagdwagen превосходил своих конкурентов, государственный контракт был подписан с другим производителем, так как эта модель оказалась слишком дорогой.

Среднемоторный спорткар из 80-х

В 1996 году компания Porsche представила свой среднемоторный родстер Boxster, который стал более доступной альтернативой культовой модели 911. Тем не менее еще в 1980-х годах немецкий бренд разрабатывал спорткар с похожей концепцией.

Porsche 984 должен был стать спорткаром начального уровня с откидным верхом. Его разрабатывали с 1984 по 1987 год.

Интересно то, что в разработке Porsche 984 изначально принимал участие испанский автопроизводитель SEAT. Для модели даже разработали новый 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением. Позже для Porsche 984 от него отказались и его получил SEAT Ibiza первого поколения.

В конце концов SEAT покинула проект, и Porsche решила продолжить разработку концепта самостоятельно. Автомобиль был разработан, чтобы привлечь более молодую аудиторию. Если бы Porsche 984 пошел в производство, он, вероятно, заменил бы Porsche 924 в качестве базовой модели в линейке компании.

Семейный универсал со спортивным характером

В наше время Porsche выпускает спортивный универсал Panamera Sport Turismo, который предлагает больше места для перевозки вещей, чем стандартная модель. Подобную модель компания разрабатывала еще в 1980-х годах.

Porsche 928 H50 был основан на стандартном купе, но имел несколько отличий. Эта модификация получила удлиненную колесную базу и небольшие задние боковые двери. Интерьер был рассчитан на четыре посадочных места.

Главная проблема заключалась в том, что инженеры посчитали Porsche 928 H50 неподходящим для имиджа бренда. Они считали, что этот универсал недостаточно жесткий, чтобы обеспечить динамику вождения, которую покупатели ожидают от Porsche.

Porsche Panamera из 80-х

Porsche Panamera, который выпускается с 2009 года, стал первым полноразмерным фастбэком/гран-турером в истории бренда. Тем не менее выпустить подобный автомобиль немецкий производитель планировал задолго до этого.

В 1980-х годах компания Porsche столкнулась с финансовым кризисом. Было принято решение войти в новый для бренда сегмент, что позволило бы получить больше прибыли.

Porsche 989 задумывался как четырехдверная версия спорткара 911, но оппозитный шестицилиндровый двигатель был заменен на 4,2-литровый V8, который был установлен спереди. Он развивал 355 л.с.

Porsche 989 был близок к запуску в производство. Даже была определена дата выхода на рынок - 1995 год. Тем не менее руководство Porsche отменило проект в 1991 году, поняв, что разработка и производство этой модели будут слишком дорогостоящими.

Самый необычный Porsche 911

В конце 1980-х годов команда дизайнеров Porsche создала концепт-кар Panamericana, пытаясь обновить дизайн спорткара 911. Этот автомобиль напоминал пляжный багги.

Panamericana была основана на модели 911 в кузове 964, но получила более необычный дизайн с полуоткрытыми передними и задними крыльями. Планировалось выпустить этот спорткар ограниченным тиражом, но в руководство компании закрыло проект по финансовым причинам. Позже некоторые элементы дизайна получили Boxster первого поколения и спорткар 911 в кузове 993.

Водитель Porsche установил рекорд превышения скорости на дороге

Ранее в Германии на одном из автобанов полиция зафиксировала рекордное превышение скорости - почти в три раза. Нарушителем оказался водитель Porsche Panamera, который ехал со скоростью 320 км/ч на участке с ограничением в 120 км/ч.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе A2 возле города Бург в регионе Саксония-Анхальт. Этот инцидент вызвал резонанс в национальной прессе.

Вас также могут заинтересовать новости: