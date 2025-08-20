Переломным моментом стала встреча Трампа с Путиным на Аляске.

После серии последних международных встреч на высшем уровне мир между Украиной и Россией стал ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Такое мнение высказал министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис, которого цитирует The Telegraph.

"Я думаю, что саммит на Аляске был очень полезным для продвижения дел вперед. Мне кажется, что это ключевой момент. Мы ближе к миру, чем когда-либо в последнее время", - сказал он.

Джарвис убежден, что ситуация вокруг войны в Украине достигла "переломного момента", и шансы на прекращение боевых действий являются самыми высокими с начала российского вторжения.

Видео дня

На вопрос журналистов, чувствует ли он неудобство из-за необходимости "заискивать" перед Дональдом Трампом, чтобы сохранить поддержку США, британский министр назвал это "дипломатией".

"Я бы назвал это лучшей стратегией для попытки достичь мирного урегулирования. В интересах всех нас, безусловно, народа Украины, но безусловно, в наших собственных (британских) национальных интересах, положить конец этому ужасному конфликту в Украине", - отметил британский министр.

Переговоры по миру в Украине

Как писал УНИАН, по словам Дональд Трампа, Украина и Россия уже находятся "в процессе" организации двусторонней встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также мы рассказывали, что в британском правительстве подтвердили намерение отправить своих военных в Украину после окончания войны. Они будут задействованы в логистической поддержке ВСУ и обучении, но их не будут размещать у границы с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: