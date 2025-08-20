В соответствующем документе также говорится об усиленном контроле за поведением, что является основанием для дисквалификации.

Сотрудники Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) при администрации Дональда Трампа теперь должны учитывать "положительные качества" иммигрантов, которые хотят получить американское гражданство, а не только отсутствие правонарушений. Об этом говорится в недавней служебной записке, передает Axios.

"Меморандум USCIS от пятницы призывает к более "целостному" подходу к оценке "хорошей моральной репутации" иммигранта, который стремится к натурализации, в условиях администрации, которая беспрецедентным образом усилила контроль за иммиграцией и путями к гражданству", - объяснили в материале.

К таким факторам "репутации" иммигранта могут относиться участие в жизни общества, уход за семьей и уровень образования.

"В дальнейшем сотрудники USCIS должны учитывать положительные качества иностранца, а не только отсутствие правонарушений", - говорится в меморандуме.

Кроме того, документ призывает и к усиленному контролю за поведением, что является основанием для дисквалификации.

"К ним относятся постоянные препятствия для получения статуса добродетельного лица, такие как убийство, тяжкие преступления и геноцид, а также другие правонарушения, такие как азартные игры и нарушения, связанные с наркотиками", - добавили в Axios.

Однако в меморандуме говорится, что к таким действиям, когда иммигрантов дисквалифицируют, могут относиться факторы, которые технически являются законными, но "несовместимы с гражданской ответственностью в обществе", такие как систематические нарушения правил дорожного движения или сводничество.

Также в службе заявили, что расширили виды заявлений, которые будут проверяться в соцсетях, включая поиск "антиамериканских действий".

По словам представителя USCIS Мэтью Дж. Трагессера, агентство стремится искоренить "антиамериканизм".

Что этому предшествовало

В Axios напомнили, что администрация Дональда Трампа начала масштабную кампанию по борьбе с нелегальной иммиграцией, однако она также значительно ограничила возможности легального пребывания в стране, отменив прежние правовые гарантии и ограничив прием беженцев.

"Согласно политике, принятой в апреле, сотрудники USCIS проверяют аккаунты иммигрантов в социальных сетях на наличие "антисемитской деятельности", включающей контент, указывающий на то, что заявитель "одобряет, поддерживает, пропагандирует или способствует антисемитскому терроризму, антисемитским террористическим организациям или другой антисемитской деятельности", - пояснили в издании.

В то же время в The Wall Street Journal писали, что украинцев могут арестовать или депортировать из-за потери правового статуса в США. Отмечается, что 120 тысяч украинцев, которые сбежали в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту.

В частности волонтер-юрист Вера Серова объяснила, что люди, которые потеряют свой статус, окажутся в затруднительном положении.

"Людям или некуда пойти, или не имеют достаточно денег, чтобы уехать и начать все сначала в еще одной новой стране", - отметила она.

