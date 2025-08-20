По словам Юрия Костенко, существует опасность, что мир совершит ту же ошибку, как это было с Будапештским меморандумом.

Украинцы безэмоционально отреагировали на саммит в Белом доме, который состоялся на этой неделе. Несмотря на то, что союзники говорят о перспективах прогресса, граждане Украины обеспокоены. В частности народный депутат Украины Леся Василенко рассказала для Sky News, что совершенно непонятно, что имеют в виду союзники, когда говорят о гарантиях безопасности.

"Кто будет поддерживать Украину, если Россия решит вернуться к своим имперским планам и стратегиям и если она захочет возобновить эту агрессивную войну?", - спросила она.

Поэтому у многих украинцев такие переговоры вызывают тревожное ощущение дежавю. В Будапештском меморандуме 1994 года Украина согласилась отказаться не от территории, а от ядерного оружия, в обмен на гарантии безопасности от РФ и других государств.

По словам украинцев, это закончилось для них огромными потерями. В частности российский диктатор Владимир Путин нарушил свою часть соглашения, начав вторжение в Крым в 2014 году и полномасштабную войну в Украине.

В то же время журналисты Sky News встретились с ветераном украинской дипломатии Юрием Костенко, который помогал проводить эти переговоры в 90-х годах. По его словам, существует опасность, что мир сделает ту же ошибку и поверит Путину, когда тот говорит, что хочет остановить убийства.

"Это неправда, это неправда, Россия никогда, никогда, по моему более чем 30-летнему опыту, Россия никогда не прекращала своих агрессивных планов по оккупации всей Украины, и я думаю, что господин Трамп, если он действительно верит господину Путину, сделает очень большую ошибку, господин Трамп, очень большую ошибку", - подчеркнул Костенко.

Также украинцы, которых журналисты издания встретили на улицах Киева, рассказали, что они бы очень хотели верить в прогресс, однако то, что они слышат, не дает им причин для оптимизма.

"Пока дипломатия движется в непонятном направлении, события на земле и в небе над Украиной являются удручающе предсказуемыми. Россия продолжает каждую ночь совершать сотни атак беспилотниками, а ее войска продвигаются на фронте. Если Владимир Путин действительно хочет закончить эту войну, он не показывает никаких признаков этого, а украинцы опасаются, что Дональд Трамп ведет союзников в тупик безрезультатной дипломатии", - подытожили в Sky News.

Ранее в Politico писали, что Европа уверена в провале мирных переговоров Трампа, но все равно хочет их. Это связано с тем, что европейские лидеры сомневаются в готовности российского правителя Владимира Путина к настоящему миру.

"Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ - нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да. Но Путин хочет капитуляции Украины. Это то, что он предложил", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон перед поездкой в Вашингтон.

В то же время Дональд Трамп сообщил, что Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи. По его словам, союзники должны остановить убийства, ведь их уже слишком много.

Известно, что сначала американский лидер предлагал трехсторонний саммит, но после переговоров на Аляске изменил риторику и стал настаивать на двустороннем формате.

