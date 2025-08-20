Российский дипломат заявил о готовности его страны покупать больше индийских товаров.

Россия ожидает, что Нью-Дели продолжит покупать российскую нефть, и экспорт российского "черного золота" в Индию, вероятно, сохранится на текущем уровне, несмотря на американские пошлины и критику. Об этом заявил заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива, сообщает Bloomberg.

Он напомнил, что Россия продает Индии нефть со скидкой около 5%. Российский чиновник прогнозирует, что российско-индийская торговля будет расти примерно на 10% в год.

Журналисты отмечают, что это заявление прозвучало на фоне роста таможенной напряженности между США и Индией и, как сообщали СМИ, двукратного падения индийского нефтяного импорта из "страны-бензоколонки".

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп уже объявил о введении 25% пошлины на индийские товары и пригрозил удвоить ее до 50%. Такая ставка сделает индийские товары неконкурентоспособными на американском рынке. Ежегодно экспорт Индии в США измеряется в около 85 миллиардов долларов.

Американский лидер объяснил объяснил введение высоких пошлин тем, что Индия покупает российскую нефть. Как известно, Индия - второй в мире импортером российского "черного золота", а на первом месте Китай.

В Дели назвали пошлины необоснованными, а после объявления об их повышении начала на официальном уровне работать над укреплением отношений с РФ и Китаем. При этом США являются ключевым торговым партнером Нью-Дели, тогда как Россия занимает четвертое место.

Москва, похоже, настроена побороться за Индию. Старший российский дипломат в Индии Роман Бабушкин, заявил, что РФ готова покупать больше индийских товаров, пострадавших от пошлин, и помочь Индии производить реактивные двигатели на внутреннем рынке.

Экспорт российской нефти в Индию

В августе экспорт российской нефти сократился до 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 1,18 млн баррелей в сутки.

Некоторые индийские НПЗ временно прекратили покупать нефть из РФ после угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции для покупателей российского сырья.

20 августа стало известно, что, несмотря на угрозы США повысить пошлины на индийские товары, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии снова закупают российскую нефть.

