Ветерана обвиняют в том, что он обманул насчет истинной причины потери ног.

Главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько снова стал целью для хейтеров. В соцсетях его начали обвинять в неправдивости его службы, а также в замалчивании истинной причины его ранения.

Бывший военнослужащий не стал молчать и ответил хейтерам в Instagram. Александр опроверг все эти слухи и отметил, что его слова могут подтвердить собратья, которым также посчастливилось выжить.

"Опять распространяются фейки о том, что я как-то не так потерял ноги, о том, что я был пьяным и наступил на какую-то там мину... Очень я бы хотел увидеть тех людей, которые были рядом в этот момент и видели это все: как я был пьян и как я стал на свою мину. Потому что я до сих пор не знаю, что именно прилетело в тот окоп. Есть батальон "Карпатская Сечь", есть, к счастью, еще люди, которые остались живы и которые могут подтвердить, как я получил ранения, когда я их получил и при каких обстоятельствах", - заявил Терен.

Ветеран также дал понять, кто, по его мнению, стоит за распространением фейковой информации в сети. С его слов можно сделать вывод, что против него могла настроиться скандальная блогерка Анна Алхим, которая после языкового скандала выехала из Украины. Поэтому Александр призвал своих подписчиков мыслить критически и не вестись на всю эту дезинформацию.

"Не ведитесь, пожалуйста, на эту ботоферму, которая почему-то активно очень сейчас запустилась... из-за одной мадам, которую все очень хорошо знают, и ее уже всеукраински известного любовника, которым, судя по всему, украинские патриоты стали поперек горла, потому что... ну из Дубая виднее, как жить", - высказался Александр Терен.

Напомним, что ранее ветеран войны Александр "Терен" Будько жестко раскритиковал пассивность государственных структур в отношении деятельности скандальной блогерши Анны Алхим.

