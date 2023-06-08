Есть угроза, что восстановить их вообще не удастся.

Вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных, которые были уникальными именно для южного региона.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, отметив, что есть угроза, что восстановить их вообще не удастся.

Угрозу для экосистемы Херсонщины подтверждают и экологи.

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В частности, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий отмечает, что под угрозой уничтожения находятся сотни тысяч птиц и десятки тысяч животных.

"Там было много национальных природных парков, которые были созданы для хранения краснокнижных видов. И есть растения и животные, которые уникальны только для южного региона. Поэтому есть угроза, что мы можем потерять вообще определенные виды растений и животных, и восстановить их вообще не удастся", - сказал он.

Экологические последствия подрыва Каховской ГЭС

Теракт, совершенный российскими оккупантами на Каховской ГЭС, привел не только к экономическим потерям, но и к ужасным экологическим последствиям.

В частности, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях уже наблюдается мор рыбы.

Кроме того, Черному морю грозит ужасное загрязнение, ведь потоками воды тысячи тонн почвы будут смыты в море.

Кроме того, Sky news среди последствий называет проблемы с питьевой водой, разрушение ирригационной системы и выбросы нефти и химикатов в реку в результате повреждения ГЭС.

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