На первичном рынке жилья цены выросли более чем на 16%, а на вторичном почти на 14%.

В Украине во втором квартале 2025 года цены на жилье выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Об этом говорится в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, цены на квартиры во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года выросли на 14,9%. При этом на первичном рынке цены выросли на 16,7%, на вторичном - на 13,9%.

Отмечается, что однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 16,6%, а на вторичном - на 14,2%. При этом двухкомнатные квартиры на первичном рынке выросли на 16,7%, в то время как на вторичном "двушка" поднялась - на 14,2%. Кроме того, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,5%, на вторичном - на 13,6%.

Видео дня

Рынок жилья в Украине - последние новости

По данным OLX Недвижимость, в преддверии нового учебного года спрос на аренду жилья в Украине традиционно вырос. Киев остается самым дорогим городом для студентов, а Львов на втором месте. Однокомнатная квартира в Киеве обойдется в месяц 16,9 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде выросли цены на новое жилье. Средняя стоимость в объявлениях в городе на первичном рынке составила 48,3 тысячи гривен за один квадратный метр.

Вас также могут заинтересовать новости: