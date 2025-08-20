Отмечается, что отдельные позиции в американском супермаркете немного дороже.

Блогер сравнил цены на продукты в американском и украинском супермаркетах. Так, для эксперимента выбрали магазины сети Walmart в штате Калифорния и Сильпо.

Соответствующее видео опубликовано на странице artur.i.dasha в социальной сети Tik Tok 1 августа.

При этом отмечается, что все продукты выбирают из среднего ценового сегмента.

Цены в супермаркетах США и Украины:

яблоки: в США – 109 гривень, а в Украине – 90 грн;

хлеб: в США – 42 грн, в Украине – 35 грн;

картофель: в США – 54 грн/кг, в Украине - 77 грн/кг;

мясо курицы: в США филе обошлось в 218 грн/кг, в Украине за куриное бедро 189 грн/кг;

яйца: в США – 140 гривень за 12 штук, в Украине – 73 гривни за 10 штук (88 грн. за 12 шт.);

молоко: в США – 76 гривни за 2 литра, в Украине – 57 гривень за литр (2 литра – 114 грн);

сыр: в США – 307 гривень за 0,5 кг швейцарского сыра, в Украине – 0,5 кг Гауды за 233 грн;

вода: в США - 60 гривень за бутыль в 4 литра, в Украине – 4 литра минеральной воды обойдется в 66 гривень;

подсолнечное масло: в США – 165 грн за 1,5 литра, в Украине – 82 грн за литр (1,5 литра – 127 грн).

Всего за продукты в США заплатили 1171 грн, а в Украине похожая продуктовая корзина обошлась в 1119 грн.

По словам автора, средняя зарплата в США составляет 4500 долларов, а в Украине – 450 долларов, что в 10 раз меньше.

Цены на продукты в Украине и других странах

Украинцы, находясь в разных странах, сравнивают цены в местных супермаркетах с украинскими. Так, блогерша сравнила стоимость продуктов в супермаркетах Украины и Польши.

Позже другие блогеры сравнили цены в украинских и немецких супермаркетах. Кроме того, подобные эксперименты провели в Испании, Италии и Австралии.

