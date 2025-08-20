Вода пробивается к свету, образуя каскадный водопад высотой до 1,5 метра.

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа во время проверки одной из общин Одесской области наткнулись на место, которое поражает своей мистической красотой. Этот оазис среди степи - волшебный источник "Мирное", который является гидрологическим памятником, рассказали в учреждении.

"Во время плановой проверки Староказацкой громады инспекторы наткнулись на уникальное место, которое поражает своей красотой и значением для природы. Это - природный источник "Мирное", гидрологический памятник Одесской области и объект природно-заповедного фонда", - говорится в сообщении.

По словам экологов, среди живописных балок села Семеновка, среди засушливых степных пейзажей, пробивается к свету прохладная вода, образуя каскадный водопад высотой до 1,5 метра.

"Это - настоящий оазис жизни", - отмечают в инспекции.

Происхождение уникального источника связано с выходами подземных вод Причерноморской впадины, которые подниматься на поверхность благодаря особенностям рельефа. Он поддерживает локальный микроклимат, создавая условия для влаголюбивых растений, земноводных и птиц, а также входит в ландшафтный заказник "Лиманский" Нижнеднестровского национального парка (Одесская область).

В то же время инспекторы предостерегают - популярность источника одновременно является и угрозой - мусор, разрушение берегов или разведение костров могут нанести непоправимый вред.

Природный источник "Мирное", подчеркивают экологи, это не только живописная локация, но и важный элемент экологического равновесия. Это место очень важно сохранить для будущих поколений украинцев.

В Одесской области заметили очень редкую бабочку-гиганта

Напомним, недавно в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", ученые заметили редкую бабочку - Подалирия. Размах крыльев этого уязвимого раритетного вида может достигать 90 мм.

Крылья Подалирия почти белые, желтоватые или бледно-кремовые с такого же цвета жилками. Узор состоит из трех длинных и двух коротких клиновидных темно-серых поперечных полос и черной каймы на передних крыльях и тому подобное.

Подалирий является украшением рекреационных и природоохранных территорий и пользуется вниманием коллекционеров-энтомологов, что может угрожать популяции. Название имеет мифологическую основу: Подалирий, или Подалейрий - сын Асклепия, брат Махаона, врач ахейских воинов под Троей.

