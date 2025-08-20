Сейчас сеть пополнения насчитывает 1200 терминалов.

Monobank начал развивать собственную сеть пополнения и устанавливать терминалы.

Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения. Сейчас их совсем мало всего 1200, но мы только начали", - написал он.

Гороховский отметил, что комиссии за пополнение карт Monobank в этих терминалах нет.

"Итак, теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", - добавил банкир.

Ранее УНИАН писал, как можно пополнить карту Monobank без комиссии, ведь банк работает только в режиме онлайн и не имеет отделений. Сделать это можно в отделениях Укргазбанка, А-банка, Универсал Банка и Аккордбанка.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в срепне сообщал, что счета для выплат от государства будут находиться на одной "Дия.Карте", что упростит получение и пользование средствами. На эту карточку уже можно получить: "еКнигу", "еМалятко", военные облигации, ветеранский спорт, помощь по безработице и ВПЛ, выплату пенсий, а также помощь от международных организаций и другие.

Оформить "Дия.Карту" можно в смартфоне в несколько кликов через приложение "Дия" или банки-партнеры: "ПриватБанк", Monobank и "Кредит Днепр". Вскоре перечень банков расширится.

