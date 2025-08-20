По словам эксперта, Россия не является равным конкурентом для США.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что американские вооруженные силы будут участвовать в обеспечении безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения, предоставив "очень хорошую защиту". Однако позже он сказал, что войска США не будут размещены на территории Украины. В то же время, как пишет обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж, такое заявление связано с тем, что США способны самостоятельно парализовать армию РФ, не применяя ядерного оружия и не отправляя ни одного американского солдата на территорию Украины.

"До российского вторжения в Украину существовали определенные сомнения относительно этой реальности. Глядя на списки вооружения и подразделений, казалось, что Россия имела все то же, что и США. Америка имела свою знаковую, разрушительную крылатую ракету Tomahawk, оружие, которое уничтожило системы противовоздушной обороны Саддама Хусейна и полковника Каддафи, которая с тех пор была значительно усовершенствована, но Россия имела свою "Калибр", которая, как считается, в некоторых вариантах была еще более мощной", - отметил автор материала.

Также США имели самолеты-радары AWACS, которые могли сканировать сотни километров неба и направлять истребители-невидимки пятого поколения для доминирования в этом воздушном пространстве, но РФ тоже имела свои самолеты Beriev A-50 AWACS и истребители-невидимки.

Кроме того, по словам Пейджа, российский диктатор Владимир Путин имел шесть единиц своего "супероружия", которое нельзя было уничтожить ни одной существующей обороной, в частности речь идет о номинально гиперзвуковых ракетах "Циркон" и "Кинжал".

"Но оказалось, что "Калибр" - это не Tomahawk. Тогда, в начале вторжения, у России номинально оставалось лишь девять самолетов "Бериев". Она потеряла как минимум три из-за действий врага, и есть сомнения, что хотя бы один "Бериев" сейчас может находиться в воздухе круглосуточно. Украинские удары дронов по Москве и другим российским целям не были бы возможными, если бы над ними дежурили "Бериевы". Возможно, просто А-50, как и многое другое якобы передовое российское оборудование, на самом деле не работает", - предположил автор публикации.

В то же время Россия имеет единственный действующий истребитель-невидимку Су-57 "Фэлон", который не соответствует стандартам американских или китайских самолетов пятого поколения. Более того, лишь несколько таких самолетов было поставлено российским ВВС, ведь производство остановлено из-за западных санкций.

"Что касается хваленого Путиным "супероружия", то его использование в Украине было, мягко говоря, неудачным. Якобы непреодолимый "Кинжал" - на самом деле не более чем воздушная версия баллистической ракеты "Искандер" 1980-х годов - оказался вполне преодолимым для американского "Патриота" в руках украинцев. Якобы разрушительный воздушно-дышащий "Циркон" показал себя не лучше", - добавил обозреватель издания.

Поэтому если бы Россия действительно была "почти равным" конкурентом США, то, скорее всего, победила бы Украину в 2022 году, как это произошло с армиями Саддама Хусейна или полковника Каддафи, считает Пейдж.

"Зато украинцы, которые были в меньшинстве, имели меньше вооружения и, как считалось, уступали в технологическом плане, остановили россиян. Большинство российских прорывов были отброшены назад за границу, и война переросла в изнурительный конфликт с использованием артиллерии и дронов на юге и востоке. Россия явно не является близким конкурентом США", - заверил автор материала.

Эксперт считает, что в случае противостояния с США шансы России были бы мизерными. Как только была бы поражена противовоздушная оборона, а украинские или западные дроны и самолеты получили бы свободу для ударов, российские сухопутные войска были бы разгромлены, как это произошло с армиями Саддама и Каддафи.

"США не сделали большинства из этого, в основном, потому что боятся или боялись российского ядерного удара. Россия, со своей стороны, не нанесла ядерный удар, в значительной степени потому, что эти обычные варианты США ее сдержали. Путин не хотел бы эскалации до тактических ядерных ударов, чтобы потом потерпеть поражение исключительно обычными средствами", - подытожил Пейдж.

Ранее издание The Hill писало, что в США боятся, что из-за Украины Трамп втянется в большую войну. Американский лидер уверял, что его страна не будет отправлять свои войска в Украину, но выдвинул идею предоставления авиационной поддержки с использованием американских пилотов и самолетов.

В то же время республиканцы предостерегают Трампа "не заходить слишком далеко", ссылаясь на принцип MAGA ("Make America Great Again" - англ. "Сделаем Америку снова великой") не втягивать США в затяжные конфликты или "войны без конца".

В свою очередь украинский дипломат Юрий Костенко предостерег Трампа от решений по Путину. Комментируя Будапештский меморандум, который был заключен в 1994 году, Костенко отметил, что существует опасность, что мир сделает ту же ошибку и поверит Путину, когда тот говорит, что хочет остановить убийства.

"Это неправда, Россия никогда, по моему более чем 30-летнему опыту, не прекращала своих агрессивных планов по оккупации всей Украины, и я думаю, что господин Трамп, если он действительно верит господину Путину, сделает очень большую ошибку", - отметил дипломат.

