Мстислава Чернова заметили в Белом доме.

Оскароносный режиссер Мстислав Чернов начал съемки нового документального фильма о мирных переговорах. Создателя ленты "20 дней в Мариуполе" заметили в США на саммите с участием Украины и лидеров ЕС.

Как сообщила театральный критик Ирина Голиздра в Facebook, украинский режиссер получил разрешение на съемки исторического момента. В частности Чернова допустили в Овальный кабинет, где на днях состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

"За президентом Зеленским, слева, можно заметить Мстислава Чернова - режиссера документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар". Он работает над новым проектом - документальной лентой о переговорах, завершении войны. Ну и Чернов получил разрешение на съемку в Овальном кабинете", - отметила Ирина Голиздра.

В свою очередь Мстислав также опубликовал фото в своих соцсетях с того дня. Режиссер показался на фоне Белого дома вместе с другими фотографами и операторами.

Напомним, что 40-летний украинский кинематографист благодаря своим работам был отмечен многими наградами. На счету Мстислава Чернова победы на таких известных кинопремиях, как "Оскар", BAFTA и "Сандэнс".

Ранее УНИАН рассказывал, почему не стоит пропускать новый фильм оскароносного Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

