В среду начальник Генштаба Великобритании Радакин будет находиться на встрече в Пентагоне, где страны будут согласовывать обязательства по гарантиям безопасности для Украины.

Великобритания в случае заключения мирного соглашения с Россией готова направить войска для защиты неба и портов Украины, но размещать их вблизи линии фронта не будет, пишет The Guardian.

Отмечается, что начальник Генерального штаба обороны Великобритании Тони Радакин в среду сообщит об этом своим коллегам на встрече в Пентагоне, целью которой является окончательное согласование обязательств 30 стран по гарантиям безопасности для Украины.

Также, по данным издания, Радакин подтвердит, что Великобритания предоставит Украине солдат для помощи в логистической поддержке и обучении, но не будет отправлять их к границе с РФ.

"Среда - действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без "зеленого света" от президента, поэтому поддержка Трампом (президент США Дональд Трамп, - ред.) гарантий безопасности в понедельник начала большую активность", - сказал изданию один из британских чиновников.

Другой чиновник отметил, что Радакин повторит обещания, данные на прошлой неделе министром обороны Великобритании Джоном Гили о том, что страна готова развернуть войска в Украине, "чтобы обеспечить безопасное небо, безопасное море и укрепить украинские Вооруженные силы".

Оба чиновника отметили, что этот шаг рассматривается как логистическая и учебная поддержка, а не как отправка войск на передовую.

Как сообщал ранее УНИАН, США и НАТО уже разрабатывают гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Один из вариантов предусматривает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США. При этом американские войска в Украину отправляться не будут. Однако, по данным СМИ, Штаты могут обеспечить Украину дополнительными системами ПВО или даже ввести бесполетную зону с помощью своих истребителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие две недели станут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после мирных переговоров в Вашингтоне. Он подчеркнул, что "большое изменение последних дней" заключается в том, что Трамп признал необходимость гарантировать безопасность для Украины. По словам Макрона, страны-партнеры, в частности Франция, Великобритания, Германия и Турция, готовы к "успокаивающим операциям в воздухе, на море и на суше", однако не на передовой.

Между тем некоторые республиканцы в США боятся, что из-за Украины Трамп втянется в большую войну. Они предостерегают Трампа "не заходить слишком далеко", ссылаясь на принцип MAGA не втягивать США в затяжные конфликты или "войны без конца".

