Исполнительница родила мальчика.

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) в третий раз стала мамой.

Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram, опубликовав первые фото с малышом. Певица родила мальчика.

"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя", - отметила СолоХа в подписи к снимкам.

Видео дня

На одном из фото можно увидеть воздушный шар с надписью "Спасибо за сына".

Для певицы это уже третий ребенок. У нее есть две дочери: Ариана, появившаяся в первом браке, и Ева, рожденная от союза с мужчиной по имени Максим, чью личность артистка предпочитает держать в тайне.

Напомним, ранее УНИАН писал, что участница группы "НеАнгели" Виктория Смеюха родила первенца. Об єтом рассказал известный украинский стилист Иван Морозов: "Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно потому, что у нее достаточно маленький ребенок".

