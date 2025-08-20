Политики предостерегают Трампа "не заходить слишком далеко".

Республиканцы давят на президента США Дональда Трампа, чтобы он не втянул свою страну в военный конфликт в Украине, после того как он допустил участие США в разработке гарантий безопасности. Об этом пишет The Hill.

Как известно, Трамп заявил, что США не будут отправлять свои войска в Украину, но выдвинул идею предоставления авиационной поддержки с использованием американских пилотов и самолетов.

Это, а также заявление спецпредставителя Стива Уиткоффа о возможном участии США в "защите вроде статьи 5", вызвало тревогу среди сторонников идеологии "Америка превыше всего", говорится в статье.

Республиканцы предостерегают Трампа "не заходить слишком далеко", ссылаясь на принцип MAGA ("Make America Great Again" - англ. "Сделаем Америку снова великой") не втягивать США в затяжные конфликты или "войны без конца".

"Мне надо посмотреть, какие там будут обязательства. Мы не хотим еще одной войны. Люди в этой стране не могут представить, что после 20 лет войны на Ближнем Востоке мы втянемся в новую. Я знаю, президент этого не хочет, но мы не хотим, чтобы снова пришлось воевать и терять жизни", - сказал журналистам сенатор-республиканец Томми Тубервиль (Алабама), известный сторонник MAGA.

Когда его спросили, насколько трудно будет убедить избирателей в такой позиции, он прямо ответил, что "это будет невозможно продать".

"Американцы на это не пойдут, говорю вам сразу. Люди в Алабаме будут категорически против... Я знаю, что президент Трамп пытается сделать правильные шаги, но люди в Европе должны взять на себя ответственность за это", - добавил Тубервиль.

В телефонном интервью Fox & Friends Трамп на вопрос, может ли он гарантировать, что американские войска не окажутся на территории Украины соглашения, Трамп попытался успокоить сторонников.

"Ну, у вас есть моя гарантия, и я президент", - сказал он, предположив, что Франция, Германия и Великобритания могут сделать это вместо США.

Подобное мнение высказал и бывший стратег Белого дома, соратник Трампа Стив Бэннон.

"Сейчас все держится на американских деньгах, американском оружии, а теперь они хотят и американского участия", - заявил он в своем радиошоу, добавив, что европейским лидерам "нельзя доверять в этом вопросе".

Также Бэннон сказал, что Америку пытаются втянуть Америку в "глубокое присутствие" в войне в Украине.

"Это ловушки. Так с региональных конфликтов начинаются мировые войны", - добавил он.

Участие США в разработке гарантий безопасности для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, США и Европа договорились о создании рабочей группы, которая в ближайшее время начнет разролять гарантии безопасности для Украины. По данным The Wall Street Journal, ее возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. Отмечалось, что гарантии безопасности предусматривают четыре ключевых компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и мониторинг прекращения боевых действий.

Между тем Трамп отверг отправку войск США в Украину в рамках возможного мирного соглашения с Россией, но предположил, что Соединенные Штаты могут оказать воздушную поддержку. "Когда речь идет о безопасности, [европейцы] готовы отправлять людей на места. Мы готовы помогать им с вещами, особенно, вероятно, по воздуху", - сказал президент США.

