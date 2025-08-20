70-й юбилейный конкурс состоится на арене Винер Штадтхалле в мае 2026 года.

Организаторы "Евровидения" объявили, что 70-й песенный конкурс состоится в Вене. Город будет принимать мероприятие в мае 2026 года на самой большой крытой арене страны - Винер Штадтхалле, сообщает пресс-служба конкурса.

Почему именно Вена

Несколько австрийских городов, в частности Грац, Инсбрук и Оберварт, претендовали на право стать хозяином конкурса. Европейский вещательный союз (EBU) объяснил, что Вену выбрали благодаря развитой инфраструктуре, возможности принять тысячи гостей со всего мира и выгодному расположению в центре Европы.

Австрийская телекомпания ORF подчеркнула, что Вена является "не только самой привлекательной с точки зрения логистики, но и экономически".

Это уже третий раз, когда Вена станет городом-хозяином "Евровидения":

в 1967 году после победы Удо Юргенса с "Merci Cherie",

в 2015 году после триумфа Кончиты Вурст с "Rise Like a Phoenix".

Первый полуфинал состоится 12 мая 2026 года, второй - 14 мая, гранд-финал - 16 мая.

Также запланировано шесть генеральных репетиций. Список стран-участниц будет объявлен позже.

Право на проведение конкурса страна получила после победы австрийского певца Джей Джея (Йоханнеса Питча) в 2025 году с песней "Wasted Love". Он опередил израильского конкурсанта Юваля Рафаэля, получив 436 баллов.

До участия в "Евровидении" Джей Джей уже был известен британской аудитории благодаря шоу The Voice UK в 2020 году.

Директор конкурса Мартин Грин заявил:

""Евровидение" очень радуется, что Вена была выбрана городом-организатором песенного конкурса 2026 года. Репутация Вены как одного из самых музыкальных городов мира делает ее идеальным местом для празднования 70-го юбилейного конкурса".

Как сообщал УНИАН, ранее международный песенный конкурс "Евровидение" показал новый логотип, который посвящен 70-летию шоу.

На изображении можно заметить графический элемент - "Сердце-Хамелеон". Оно символически состоит из 70 слоев - по одному за каждый год истории песенного конкурса. Он, по словам организаторов, адаптировался, как хамелеон, под особенности певцов, культуру их страны, однако всегда оставался сердцем конкурса.

