В Ахтырке поврежден многоквартирный дом и 13 частных домов.

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по городу Ахтырка Сумской области, где пострадали более 10 человек, из которых двое детей. Также десятки "шахедов" атаковали Измаильский район Одесской области, где поражены гражданские объекты и ранен мужчина.

Как сообщили в Измаильской райадминистрации, российские войска нанесли массированный удар по району дронами-камикадзе.

"Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары", - рассказали в администрации.

Также повреждены производственные помещения. По предварительным данным, в результате атаки пострадал человек, которому оказывается необходимая помощь.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. В ликвидации последствий вражеской атаки участвовали 54 спасателя и 16 единиц техники. Также привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці" и местная пожарная команда. На видео, которое обнародовали спасатели, можно увидеть масштабный пожар.

Также ночью оккупанты атаковали город Ахтырка Сумской области. Ранены 12 человек, среди них - двое маленьких детей.

"Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения", - отметили в Нацполиции.

Там добавили, что повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж. На места попаданий сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции.

В Сумской ОГА также рассказали, что в Середино-Будской громаде в результате удара FPV-дроном ранены 2 мужчин: 54-летнего с тяжелыми ранениями госпитализировали, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Также пострадал 40-летний житель, он в больнице, состояние - средней тяжести. В Николаевской сельской общине в результате удара БПЛА ранены 2 мирных жителей.

В течение суток, с утра 19 августа до утра 20 августа, российские войска совершили более 140 обстрелов по 52 населенным пунктам в 18 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Ахтырском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО: более 50 ударов КАБов, до 20 ударов РСЗО и тому подобное.

Как писал УНИАН, в ночь на 18 августа российская армия нанесла массированный удар по Одесской области, из-за попадания вспыхнули объекты азербайджанской компании SOCAR. Говорилось, что пострадала топливно-энергетическая инфраструктура. Пожар тушили более 100 спасателей, добровольцев, пожарные из Национальной гвардии Украины и тому подобное. Привлекался пожарный робот и пожарный поезд "Укрзализныци".

