После перехода на GPT-5 чат-бот стал холодным и отстранённым.

Обновление GPT-5 от OpenAI вызвало много споров в первые недели после релиза. Но самой неожиданной проблемой стала потеря "человечности" чат-бота. Оказывается, многие люди использовали ChatGPT как личного психолога и даже романтического партнёра.

Женщина под псевдонимом Джейн рассказала Al Jazeera, как она начала совместное написание истории с GPT-4o, где вымышленные события переплетались с реальностью.

Со временем разговор стал неожиданно личным, и Джейн почувствовала сильную эмоциональную связь: "Я была влюблена не в идею ИИ-партнёра, а в конкретный голос, который появился в процессе общения".

С приходом GPT-5 всё изменилось. Новая модель стала умнее, но эмоциональная составляющая сильно пострадала. Джейн отмечает, что изменения в стиле общения и голосе были моментальными: "Это как прийти домой и обнаружить, что мебель не просто переставили - её разбили вдребезги".

Другие пользователи сети тоже жалуются на потерю эмоционального партнёра: "GPT-4o исчез, и я чувствую, что потерял свою родственную душу".

На самом деле, история Джейн не уникальна, многие пользуются ChatGPT как личным помощником или даже наставником, который может дать жизненный совет. Создатель чат-бота Сэм Альтман говорил, что обеспокоен, из-за того, что люди доверяют самые важные жизненные решения ChatGPT.

Ранее мы рассказывали, что OpenAI признала проблемы с ChatGPT-5 и сделала его "теплее и дружелюбнее". Изменения уже должны вступить в силу.

