Государственная "Укрзализныця" назначает пять дополнительных поездов, которые будут курсировать между Киевом, Львовом, Днепром, Трускавцом, Чопом и Ужгородом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Дополнительные поезда этой осенью:

№249/250 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова: 27, 28 августа;

№220/219 Киев - Днепр. Отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа;

№159/160 Киев - Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября;

№218/217 Чоп - Львов. Отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.

Кроме того, компания назначает дополнительный поезд №284/283 Ужгород - Киев, который будет курсировать через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год.

Отмечается, что этот поезд подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте, мобильном приложении УЗ и кассах вокзалов.

Дополнительные поезда "Укрзализныци" - последние новости

Железнодорожная компания назначила поезд сообщением Киев - Полтава, который будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам.

УЗ также назначила новые поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий на сентябрь. В компании тогда отметили, что новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы.

Кроме того, "Укрзализныця" отреагировала на повышенный спрос и назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Ворохта, который будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

