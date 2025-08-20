В ближайшее время украинские яблоки можно будет приобрести по самой выгодной цене.

Традиционно во время сбора урожая цены на большинство фруктов и овощей могут существенно просесть. Не станут исключением и яблоки, которые уже в ближайшее время будут стоить по 30-40 гривень за килограмм. Об этом сообщает председатель ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко в интервью изданию Коммерсант Украинский.

Кое-где цены на украинские яблоки достигали в этом году и 100 гривень за килограмм, потому что фрукт надо было хранить в специальных холодильниках с все более дорогой электроэнергией. Также на рынок влияла нехватка качественных яблок с начала весны.

Теперь фрукты традиционно начнут дешеветь в конце лета, но уже потом их стоимость начнет расти, говорит Печко. Зимой эксперт прогнозирует цену до 70-80 гривень за килограмм.

"В то же время следующий сезон обещает быть более стабильным, что должно уменьшить риски повторения нынешних ценовых рекордов", - выражает оптимизм председатель ГС "Укрсадвинпром".

Цены на продукты в Украине - последние новости

Украинские аграрии в этом году из-за погодных условий планируют собрать меньше подсолнечника, однако больше кукурузы. В свою очередь кукуруза может выступать качественным и недорогим комбикормом для животных, поэтому оснований для подорожания мяса осенью будет меньше.

Из-за засухи, которая повлияла на урожай, в Украине дорожает и подсолнечное масло. Еще одна причина - дефицит предложения производителей, потому что заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс.

