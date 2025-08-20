Работники Укрзализныци призвали нардепов спасти компанию

Они обратились к народным депутатам с просьбой спасти компанию и выделить ей дополнительное государственное финансирование.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины призвал Верховную Раду поддержать во втором чтении законопроект № 13439-3 об увеличении резервного фонда госбюджета для дофинансирования Укрзализныци на 8 млрд грн.

В профсоюзе напомнили, что законопроектом предусмотрено в госбюджете на текущий год увеличение расходов резервного фонда на 8 млрд грн. Это позволит правительству оперативно дофинансировать деятельность железнодорожного транспорта.

В то же время без дофинансирования из госбюджета на железной дороге произойдет коллапс, считают в профсоюзе.

"Резервный фонд исчерпан. Разрушены такие узлы, как Синельниково и Лозовая. Они, как и другие железнодорожные объекты, требуют срочного восстановления - это рабочие места тысячи железнодорожников", - отмечается в заметке.

Добавляется, что расходы компании растут, а зарплаты железнодорожников не повышались с апреля прошлого года и значительно отстают от средних показателей по промышленности. Это означает, что текущее финансирование не покрывает даже базовых потребностей.

"Позиция профсоюза: принятие законопроекта № 13439-3 - критически необходимо, в том числе и для восстановления рабочих мест; следующий шаг - предусмотрение средств на повышение зарплат железнодорожникам", - подытоживается в заметке.

Ранее Федерация работодателей Украины также обратилась к нардепам с призывом поддержать изменения в бюджет, которые позволят дофинансировать Укрзализныцю из Резервного фонда. Там также выразили убеждение, что такая помощь должна стать системной, поэтому нужно уже работать над тем, чтобы включить финансы для УЗ в госбюджет на следующий год.

