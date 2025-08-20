Известно, что после полномасштабного вторжения в Украину импорт российской и белорусской древесины в Британию стал незаконным.

Для возведения домов в Великобритании используется незаконно ввезенная российская древесина. Об этом заявили аналитики цепей поставок, передает The Times.

В частности австралийская компания Source Certain может определить место произрастания древесины, изучая особенности ее атомной структуры.

"Это как внутренний штрих-код. То, что на ней отражено, является прямым отражением места ее роста", - отметил основатель компании Кэмрон Скаддинг.

Во время исследования более 3000 образцов древесины из британской строительной отрасли, команда Скаддинга выяснила, что более 10% из них имели другое происхождение или были других пород, чем отмечал продавец. Из тех, что имели другое происхождение, три четверти были из России.

"После вторжения России в Украину в 2022 году импорт российской и белорусской фанеры и древесины в Великобританию и другие европейские страны стал незаконным. Однако запрет привел к буму контрабанды, когда поставщики древесины выдавали российскую древесину за эстонскую и из других стран Балтии. В России лесные плантации являются государственной собственностью, а это означает, что доходы от контрабанды древесины непосредственно способствуют военным действиям России", - напомнили в The Times.

Отмечается, что в феврале следователи из некоммерческой организации Earthsight выяснили, что с момента введения санкции в Европу контрабандой было ввезено древесины на сумму почти 1,5 млрд фунтов стерлингов. Согласно анализу Source Certain, эта древесина попадает именно в строительную отрасль Британии.

"Или [импортеры древесины] активно знают об этом и игнорируют, или они просто не знают", - подчеркнул Скаддинг и добавил, что методы, которые используют для маскировки контрабандной древесины, являются такими изощренными, что могут обманывать даже крупных корпоративных покупателей.

В то же время он не стал называть строительные компании, от которых его компания получила образцы, потому что "они обращаются к нам, чтобы решить эту проблему, и мы не хотим их отпугивать".

"Это настолько распространено в нашей цепочке поставок, что это касается каждого строителя. Все они причастны к этому", - отметила Дивия Сешамани, управляющий партнер Greensphere Capital, которая инвестировала в Source Certain.

Она добавила, что незаконная торговля российской древесиной подрывает деятельность лесников в Великобритании, которые сталкиваются со строгими нормами, гарантирующими экологическую устойчивость их бизнеса.

"Если вы лесник в Уэльсе, вы просто не можете конкурировать с ценами на некоторые импортные товары, потому что вы делаете все по правилам, а ваши конкуренты не придерживаются никаких правил", - подчеркнула Сешамани.

В свою очередь представитель Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сказал:

"Чтобы лишить Россию средств для финансирования своей незаконной войны, Великобритания запретила импорт сотен продуктов и товаров из России, включая древесину, и мы очень серьезно относимся ко всем потенциальным нарушениям наших санкций".

Также руководитель отдела расследований в сфере древесины в Earthsight Тара Ганеш подчеркнула, что заявления Source Certain не были "неожиданностью".

"В нашей работе мы видели, что лица, которые отмывают российскую древесину, регулярно предлагают намеренно неправильно задекларированные происхождения урожая с поставками древесины, чтобы обойти законы. Власти должны срочно усилить контроль и закрыть лазейки в политике, чтобы положить конец незаконному импорту. Неделание этого не только помогает наполнять карманы недобросовестных дельцов, но и подрывает легальный бизнес", - сказала Ганеш.

Как писал УНИАН, из-за санкций Россия не сможет построить "инновационные" ледоколы. Сначала предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, но этот план был сорван из-за вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что для ледоколов планировали использовать европейские комплектующие, а именно винто-рулевую колонку от компании АВВ и главный дизель-генератор от Wartsila. Однако закупить их стало невозможно из-за санкций.

В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС примет 19-й пакет санкций против России. По ее словам, это будет сделано в раннем сентябре.

"Мы знаем, что санкции эффективны. Мы уже сделали так, чтобы заблокированные российские активы работали на благо Украины. И продолжим давить на военную экономику России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнула политик.

