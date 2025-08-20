Ученые до сих пор спорят о причине катастрофы, выдвигая различные гипотезы и версии на протяжении века.

30 июня 1908 года в 7:15 утра небо над рекой Подкаменная Тунгуска в Сибири осветил яркий огненный шар. По словам очевидцев, он был ярче Солнца. После этого произошел мощный взрыв: ударная волна сбивала людей с ног, разбивала окна в отдаленных селах и вызвала землетрясение, пишет Wionews.

Разрушения на тысячи километров

Взрыв уничтожил около 2150 км² тайги. Более 80 миллионов деревьев было повалено в радиальном направлении - их верхушки образовали узор, похожий на круг со спицами. В центре взрыва деревья обгорели и остались стоять без веток.

Исследователи установили, что взрыв произошел не на земле, а в воздухе - на высоте 5-10 км. Фрагмент астероида или кометы высвободил энергию, эквивалентную 10-15 мегатоннам тротила, что в 1000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Кратера после этого не осталось.

Видео дня

Тайна происхождения

Ученые до сих пор спорят, был ли это астероид диаметром 50-100 м, или обломок кометы Энке. Теорию кометного происхождения поддерживает факт, что несколько ночей после взрыва в Европе и Азии наблюдали аномально яркое сияние неба, вероятно вызванное частицами льда в верхних слоях атмосферы.

К месту катастрофы экспедиция добралась только в 1927 году под руководством советского минералога Леонида Кулика. Исследователи зафиксировали масштабы разрушений, но фрагментов космического тела так и не обнаружили.

Некоторые ученые считают, что объект лишь скользнул по атмосфере Земли и продолжил движение в космос. Если бы он упал непосредственно на землю, последствия могли бы стать глобальной катастрофой.

Вас также могут заинтересовать новости: