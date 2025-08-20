Некоторые вещи выходят за грани понимания "простых смертных".

Вы когда-нибудь задумывались о том, куда тратят деньги миллиардеры? Готовы поспорить, на ум придут эксклюзивные автомобили, недвижимость, дорогостоящий отдых, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Но это далеко не полный список.

В соцсети Reddit создали тред, чтобы разобраться, что обычно делают богатые люди с большей частью своих денег. И некоторые вещи, о которых упомянули в комментариях, большинству из нас даже не пришли бы на ум.

Что покупают богатые люди

Когда речь заходит о том, на что люди тратят большие деньги, некоторые вещи выходят за грани понимания "простых смертных". К примеру, пользователь рассказал историю о том, как в одном из домов, где он работал, собственник оборудовал подземный гараж под своей библиотекой, чтобы он мог принимать больше гостей. Он вмещал восемьдесят (!) автомобилей.

Другой человек, по словам автора одного из комментариев, потратил 30 миллионов на обустройство берегов реки, чтобы его гости не запачкали ноги грязью, когда будут купаться.

А в Беверли-Хиллз (США) был случай, когда богатый человек купил дом на противоположной стороне улицы стоимостью в десятки миллионов долларов США, снес его, а затем построил частный парк. И все потому, что дом напротив закрывал ему вид.

Временами доходит до довольно абсурдных причин траты баснословных сумм.

"У меня есть друг, который снимает квартиру за 108 тысяч долларов в год в высотном здании над своим спортзалом, потому что ему не нравится пользоваться туалетом, душевыми и раздевалкой в спортзале. Он использует ее буквально 2 часа в неделю", – говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь рассказал историю о мужчине, который заказывал суши из Японии (с рынка Циззики) с доставкой в США. Перед тем, как их съесть, он требовал предъявить сертификат, подтверждающий, что рыба была поймана не более 15 часов назад.

"Он также платил ресторану (не могу назвать конкретный ресторан или даже его местонахождение) огромные деньги, чтобы тот закрылся, и он мог спокойно поесть суши наедине со своей женой", – добавил автор.

Чем увлекаются богатые люди – от частного зоопарка до своего вагона

Пожалуй, не секрет, что состоятельные люди любят коллекционировать эксклюзивные вещи. В треде упомянули, что иногда они покупают оружие, изготовленное из метеоритов, и редкие артефакты со всего мира.

Кое-кто коллекционирует и животных:

"В моей стране младший сын миллиардера очень любит животных. Для него был создан частный зоопарк на сотнях гектаров земли. В его частном зоопарке представлены животные со всего мира", – рассказал пользователь.

А в одном из комментариев речь шла о том, что некоторые богатые люди покупают роскошные железнодорожные вагоны 40-50-х годов и ремонтируют их.

Затем они могут заплатить, чтобы присоединить эти вагоны к курсирующим поездам и пересечь страну в своем собственном железнодорожном вагоне.

