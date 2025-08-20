На фоне обсуждения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, речь идет также о месте, где она может происходить. И хотя я считаю, что говорить об этом сейчас рано, уже говорилось о возможности встретиться в Москве, Будапеште и тому подобное.

Уверен, что будет перечислено еще огромное количество городов и стран. Много информации "от источников", которая есть сейчас - довольно сомнительная. Но важно отметить, чтобы была выбрана какая-то нейтральная страна. Напомню, именно поэтому в свое время встречи Путина и тогдашнего президента США Байдена проходили в Женеве.

В этом смысле, например, Венгрия, которую сейчас чаще всего называют как возможное место встречи Зеленского и Путина, не является нетральной к Украине. У нас с Венгрией постоянные дипломатические конфликты, ведь она отстаивает и распространяет нарративы Кремля. То есть, Будапешт ярко демонстрирует, что он - на стороне Путина. Таким образом, это место для нас не является удобным.

Кроме того, в 90-х годах именно в Будапеште уже был подписан меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. И мы все знаем, чем это закончилось для нашей страны. Этот негативный символизм также влияет...

В общем, по моему мнению, 90%, что в течение следующих двух недель встреча между Зеленским и Путиным не состоится. Да, президент США Дональд Трамп этого хочет и пытается такую встречу организовать. Но другие его попытки - например, заявление остановить войну за 24 часа - мы уже видели. Поэтому вероятность, что это действительно может произойти в ближайшее время, очень мала.

Кроме того, Москва уже "дает заднюю": уже прозвучало заявление помощника президента России Юрия Ушакова по итогам телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда, что, мол, в РФ изучат возможность повышения уровня представителей делегации на переговорах Украины и Российской Федерации. То есть, никакого официального подтверждения со стороны Кремля относительно готовности Путина встретиться с Зеленским нет.

Можно предположить, что в Москве боятся еще и того, что с их стороны такая встреча будет своеобразной "легитимизацией" Зеленского, ведь Путин уже долгое время повторяет, что тот не является легитимным президентом Украины, а потому подписывать с ним никаких соглашений Россия не может...

В свою очередь, Украине также не нужен двусторонний формат. Мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, чтобы они лично могли фиксировать требования, которые на такой встрече будет выдвигать Путин.

Таким образом, сейчас продолжается игра. Все прекрасно понимают, что Путин не настроен останавливать войну и максимально тянет время, продолжая боевые действия. Для него важно вести разговоры с Трампом, делая вид, что заинтересован в решении вопроса. Но цель этих разговоров - избежать (и избавиться) санкций. Украине же важно убедить Трампа, что Россия не планирует останавливать войну (ведь Трамп верит, что Путин хочет мирного соглашения), что путь к миру - введение дополнительных санкций с существенными последствиями для российской экономики. И нам важно получать оружие, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Только такие обстоятельства могут привести к тому, что Путин согласится на настоящие переговоры и определенные компромиссы.