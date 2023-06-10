Россияне цинично используют последствия подрыва Каховской ГЭС в собственных целях.
Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что захватчики разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.
Также, оккупанты силой выгоняют из собственных уцелевших жилищ гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.
Теракт на Каховской ГЭС - главные новости
Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Следовательно, станция и Каховское водохранилище уничтожены. В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.
В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что россияне взорвали дамбу дистанционно. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления именно такого порыва.