В то же время захватчики поселяются в уцелевших домах, выгоняя оттуда хозяев.

Россияне цинично используют последствия подрыва Каховской ГЭС в собственных целях.

Об этом говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что захватчики разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.

Также, оккупанты силой выгоняют из собственных уцелевших жилищ гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

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Теракт на Каховской ГЭС - главные новости

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Следовательно, станция и Каховское водохранилище уничтожены. В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что россияне взорвали дамбу дистанционно. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления именно такого порыва.

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