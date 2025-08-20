В списке есть Петух и Змея.

В среду, 20 августа 2025 года, шесть представителей китайского Зодиака смогут привлечь к себе особое везение и материальное благополучие. Этот день совпадает с Днем Устранения, управляемым столпом Металлического Петуха, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В китайской астрологии Дни Устранения считаются мощными моментами для перемен: они помогают избавиться от всего лишнего, от того, что тянет назад и мешает расти. В год Деревянной Змеи мы учимся трансформации, а энергия месяца Обезьяны пробуждает амбиции и желание двигаться дальше. Поэтому этот день будет сочетать в себе честность, внутренние открытия и шаг вперед.

Петух

Ваш знак напрямую связан с этим днем, поэтому его влияние будет особенно ощутимым. Наступает момент, когда вы ясно понимаете, что в ваших привычках, отношениях или образе жизни перестало работать. Удача приходит через решимость отпустить это. Даже небольшие шаги - смена рутины, пересмотр привычек или честный разговор с собой - откроют пространство для облегчения и новых сил.

Змея

Год Деревянной Змеи делает для вас этот день особенно значимым. Все, что мешало росту, теперь можно и нужно сбросить, словно старую кожу. Это может быть токсичное общение, давний долг или ограничивающее убеждение. Как только вы отпустите ненужное, появятся возможности, которых раньше не было видно. Подумайте об этом как о прополке сада - освободив почву, вы позволите настоящему росту проявиться.

Обезьяна

Поскольку сейчас идет ваш месяц, энергия дня словно нажимает кнопку "сброса". Если вы гнались за целью, которая не приносит радости, настал момент остановиться и сменить направление. Удача приходит тогда, когда вы честны с собой и перестаете тратить силы впустую. Освободившись от ложного пути, вы обнаружите, что успех может прийти быстрее и легче, чем казалось.

Бык

Энергия Петуха создает с вашим знаком гармонию, поэтому этот день обещает быть особенно плодотворным. Удача связана с восстановлением порядка: в здоровье, работе или личных границах. Достаточно отпустить одну устаревшую привычку или навязанное обязательство - и жизнь станет проще. Взамен придут энергия, ясность и чувство внутреннего равновесия.

Коза

Для вас 20 августа - это прежде всего эмоциональное очищение. Старые воспоминания или ожидания, которые мешали в отношениях, наконец могут уйти. Не нужно делать вид, что они не важны, просто позвольте себе больше не носить этот груз. Взамен приходит легкость, новые связи и поддержка, которые будут наполнять, а не тянуть вниз.

Собака

Металлический Петух не всегда вам близок, но именно поэтому его энергия способна дать толчок. Она подталкивает к честному взгляду на то, что давно пора изменить - в работе, любви или в вашем отношении к себе. Как только вы скажете "хватит" тому, что перестало быть приемлемым, вы почувствуете силу и восстановите самоуважение. Вселенная быстро подтвердит правильность вашего выбора.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака сорвут джекпот удачи.

Вас также могут заинтересовать новости: