Украинские заготовители металлолома в июле 2025 года, после годичной паузы, возобновили экспорт сырья в Приднестровье, являющееся российским анклавом на территории республики Молдова, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет Oboz.ua.

Согласно данным ГТСУ, экспортером лома, как и в прошлом году, стало украинское юридическое лицо ООО "Д-Камет", которое в рамках контракта с Молдавским металлургическим заводом, принадлежащим российским владельцам, направило в анклав партии лома в железнодорожных вагонах через таможенный пост "Днестр".

Согласно экспортным документам, страной назначения этих партий металлолома указана республика Молдова. Однако конечным местом поставки является железнодорожная станция Рыбница, находящаяся на территории Приднестровья.

Как сообщалось ранее, на украинском рынке наблюдается стратегический дефицит лома. Более того, после широкомасштабного вторжения российских войск, временной оккупации южных и восточных регионов, а также в результате разрушения промышленных предприятий этот дефицит металлолома начал стремительно расти. В то же время, экспорт этого стратегического сырья увеличивается достаточно быстрыми темпами.

Напомним, что в августе 2024 года ООО "Д-Камет" впервые с начала широкомасштабной войны в Украине отгрузило 276 тонн украинского металлолома на Молдавский металлургический завод.

В мае 2018 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел ряд экономических санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины. В этом списке оказался Молдавский металлургический завод, который на тот момент был и одним из крупнейших потребителей украинского металлолома. В то же время, в марте 2019 года ММЗ был выведен из-под украинских санкций без каких-либо объяснений.