После 20 августа 2025 года для представителей трех знаков Зодиака наступает долгожданное облегчение. Трин Луны и Нептуна принесет гармонию и умиротворение, помогая завершить затянувшиеся проблемы и открыть новые возможности. Все, с чем приходилось бороться в последнее время, постепенно отходит в прошлое, пишет YourTango.

В этот день Овен, Рак и Весы почувствуют, что трудности не могут длиться бесконечно - будь то сложные отношения или внутренняя борьба с самим собой. Влияние Нептуна может обострять мысли и заставлять возвращаться к болезненным вопросам, но именно это поможет расставить все точки над "i" и наконец поставить точку в изматывающей ситуации.

Овен

Овны привыкли справляться с проблемами через контроль и лидерство - вам трудно принять, что кто-то другой может направлять ход событий. Но 20 августа энергия Луны и Нептуна поможет вам посмотреть на ситуацию с другой стороны и услышать чужое мнение. Сейчас ваша основная борьба - внутренняя: вы не привыкли сдаваться, и это ваше сильное качество, но оно же иногда мешает. Под действием транзита вы почувствуете, что можно сделать паузу и взглянуть на все под иным углом. И именно в этот момент придет осознание: все было не зря, а теперь пришло время сделать шаг вперед.

Рак

Для Раков тригон Луны и Нептуна станет настоящим очищением от эмоционального груза, который тянулся слишком долго. Внутри может появиться желание наконец отпустить то, что уже давно потеряло актуальность. Да, раньше эта борьба казалась важной, и вы продолжали цепляться за нее по личным причинам. Но 20 августа вы увидите, что ценность этой борьбы равна нулю. Энергия транзита поможет освободиться от прошлого и исцелить старые раны. И именно это станет отправной точкой к более радостному и здоровому будущему.

Весы

У Весов начинается новый жизненный этап, и первый шаг - осознать: та борьба, которую вы вели, больше не имеет к вам отношения. Вас ничто не обязывает тянуть этот груз бесконечно. 20 августа Вселенная словно подскажет выход из замкнутого круга. За этим выходом вас ждет свобода, легкость и совершенно иное качество жизни. Вы ясно увидите, что многие ваши старые трудности потеряли смысл, и даже вы сами это признаете. Это признак роста и внутренней зрелости. То, что казалось неотъемлемым раньше, теперь теряет значение. И именно это открывает путь к новым возможностям и исцелению.

