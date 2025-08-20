По словам экспертов, такие переговоры могут иметь политические риски для диктатора РФ.

Российский диктатор Владимир Путин настолько презирает президента Украины Владимира Зеленского, что почти никогда не произносит его фамилию. В частности, в Кремле считают, что украинский президент является нелегитимным лидером, а пропагандисты РФ называют его "клоуном". Об этом пишет The New York Times.

Однако президент США Дональд Трамп решил, что Путин и Зеленский должны встретиться лицом к лицу, чтобы закончить войну, которую начала Россия. По словам американского лидера, он "начал подготовку" к таким переговорам.

Поэтому, как пишет автор материала, сейчас возникает вопрос, смогут ли президенты РФ и Украины сесть за стол переговоров?

В NYT отмечают, что для Путина такая встреча могла стать способом закрепить мирное соглашение, которое в России изобразили бы "победой", если Трамп заставит Зеленского согласиться на требования диктатора РФ относительно территории и суверенитета Украины. В то же время такие переговоры могут иметь политические риски, ведь Кремль дал понять, что встреча с Зеленским будет "недостойной" российского диктатора.

Комментируя потенциальную встречу Путина и Зеленского, как уступку Кремля, старший российский законодатель Константин Затулин отметил:

"Это будет компромисс. Россия откажется от своих оговорок относительно встречи с Зеленским, чтобы поддержать мирные усилия президента Трампа".

Затулин рассказал, что некоторые российские чиновники против того, чтобы Путин встречался с Зеленским, ведь "Россия везде говорит о нелегитимности Зеленского". Однако законодатель считает, что переговоры с президентом Украины следует рассмотреть, ведь "ставки слишком высоки, чтобы игнорировать любую возможность встречи".

В то же время аналитики заявили, что сложно представить, чтобы Путин согласился на встречу.

"Я просто не вижу никаких перспектив организации такой встречи в ближайшем будущем или даже в ближайшей перспективе", - отметил политолог из Санкт-Петербурга Григорий Голосов.

По его словам, Путин встретится с Зеленским только если ему "станет ясно, что эта встреча необходима для капитуляции Украины, для признания Зеленским своего поражения".

В свою очередь Затулин считает, что рассмотрение Кремлем возможности встречи с Зеленским проводится для того, чтобы "продемонстрировать, что она готова договариваться с Трампом".

"Россия выбрала этот путь, и это повлияло на Трампа", - подчеркнул депутат.

В NYT напомнили, что после встречи Трампа и Зеленского и Белом доме на государственном телевидении РФ почти не обсуждались возможные переговоры между президентами РФ и Украины. Однако телеканалы, которые подконтрольны Кремлю, высмеивали Зеленского.

В частности пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что президент Украины вел себя "как школьник" во время переговоров с Трампом. По ее словам, он "глупо" смеялся и говорил "как всегда на своем неуклюжем английском".

Однако аналитики прогнозируют, если Путин решит, что проведение такой встречи является выгодным, то риторика пропагандистов быстро изменится.

"Пропагандистский аппарат предполагает, что общество готово принять любой результат переговоров и военных действий. Общество здесь не является большим ограничивающим фактором. Оно уже привыкло ко многим вещам", - отметил московский политический аналитик Михаил Виноградов.

Ранее издание CNN сообщало, что Путин не готов к встрече с Зеленским ни сейчас, ни в будущем. По словам аналитиков, для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

"Путин не считает встречу с Зеленским критически важной, потому что его война - это прежде всего противостояние с Западом. Но он может согласиться, если будет иметь гарантии, что требования Москвы (территориальные уступки) будут лежать на столе", - прокомментировала Татьяна Становая из Фонда Карнеги за международный мир.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи. В частности американский лидер подчеркнул важность прямого диалога между лидерами после своих отдельных встреч с обоими.

"Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств", - сказал Трамп.

